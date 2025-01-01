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यह दुर्घटना मनियर-बेल्थरा मार्ग पर बृहस्पतिवार की शाम छितौनी गांव स्थित एक निजी स्कूल के पास हुई। हादसे के समय बाइक चला रहे मनजीत का छह दिसंबर को तिलक होना है।मैरीटार निवासी कपिल गोंड ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि परिवार में बेटे और नाती की शादी है। उनकी बेटी शीला अपने बेटे राहुल के साथ छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के करंजी गांव से शादी में शामिल होने आई थीं।राहुल अपने ममेरे भाई नंदन और मनजीत के साथ बाइक से निमंत्रण कार्ड बांटने पिलुई गया था। कार्ड बांटकर तीनों घर लौट रहे थे, तभी नौका स्कूल के पास मुख्य सड़क पर गलत दिशा से आए वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। लोगों ने तीनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां से गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल के ट्ॉामा सेंटर रेफर किया गया। वहां चिकित्सकों ने राहुल को मृत घोषित कर दिया। सीओ बांसडीह जयशंकर मिश्र ने बताया कि पीड़ित पक्ष की तहरीर पर अज्ञात वाहन और चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से जांच कर रही है।अब कौन सा चेहरा लेकर पति के सामने जाऊंगी: मामा लल्लू गोंड ने बताया कि राहुल दो भाइयों में छोटा था, एसी-कूलर की मरम्मत करता था और परिवार में सबका चहेता था। बेटे की मौत से मां शीला पूरी तरह टूट गई हैं। रोते-बिलखते हुए वे बार-बार यही कह रही थीं कि आखिर कौन सा चेहरा लेकर ससुराल जाऊंगी और पति को क्या जवाब दूंगी। भाई और भतीजे की शादी की खुशियों के बीच हुए इस हादसे से नाना सरल गोंड, मामा लल्लू गोंड और पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, हादसे के समय बाइक चला रहे मनजीत भी खुद को कोस रहे हैं। संवाद