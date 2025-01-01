विज्ञापन

रवि कुमार ने अपने निबंध में मतदान को लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए प्रत्येक नागरिक से अपने मताधिकार का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने की अपील की। विषय की प्रभावशाली प्रस्तुति, भाषा शैली और विचारों के लिए निर्णायकों ने उनके निबंध की सराहना की।रवि की सफलता की जानकारी मिलते ही विद्यालय में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रधानाचार्य डॉ. उमेशचंद पांडेय ने कहा कि रवि की मेहनत, लगन और आत्मविश्वास ने उसे यह उपलब्धि दिलाई है। वह शुरू से ही पढ़ाई के प्रति गंभीर रहा है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय छात्र की मेहनत के साथ ही उसे तैयार करने वाले शिक्षकों के मार्गदर्शन को भी दिया। विद्यालय के शिक्षकों और छात्र-छात्राओं ने रवि को बधाई देते हुए उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।