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बेल्थरा बाजार निवासी उषा राजभर सोमवार शाम करीब सात बजे किसी काम से अपने मकान की छत पर गई थीं। उन्होंने बताया कि इसी दौरान उनकी नजर छत पर मौजूद अजगर पर पड़ी। इससे वह घबरा गईं और शोर मचाने लगीं। आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण और युवक मौके पर जुट गए।पूर्व प्रधान सतीश गुप्ता ने बताया कि सूचना उभांव इंस्पेक्टर अनिल कुमार उपाध्याय और वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम के पहुंचने से पहले ही गांव के युवकों ने सावधानीपूर्वक अजगर को पकड़कर बड़े बोरे में बंद कर दिया। कुछ देर बाद पहुंची वन विभाग की टीम के कर्मचारी आनंद द्विवेदी और विनय राजभर को अजगर सौंप दिया गया।स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव सरयू नदी के तट के समीप बसा है। ऐसे में आशंका है कि अजगर झाड़ियों के रास्ते रिहायशी इलाके में पहुंच गया होगा। रेस्क्यू अभियान में सतीश कुमार गुप्ता, रिंकू गुप्ता, विंध्याचल शर्मा, आकाश साहनी, दीपक गुप्ता, रोशन राजभर और अभिषेक राजभर सहित अन्य युवकों ने सहयोग किया।