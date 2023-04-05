Ballia News: पूनम की मौत के मामले में पति व प्रेमी पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज, पति हिरासत में

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पूनम के पिता रामजी गुप्ता की तहरीर पर मनियर पुलिस ने पति बृजेश गुप्ता और प्रेमी मोहम्मद आमिर के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की है। तहरीर में आरोप लगाया गया है कि दोनों ने साजिश के तहत पूनम को विषाक्त पदार्थ खिलाकर उसकी हत्या की और उसके आभूषण व नकदी हड़प ली।शहर के महावीर घाट निवासी पूनम गुप्ता का अपने पति से काफी समय से विवाद चल रहा था और दोनों के बीच तलाक का मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन था। पति से अलग रहने के दौरान वह पहले नवका ब्रह्म स्थान के पास किराये के मकान में रहती थीं। करीब एक महीने पूर्व उन्होंने मनियर के बरतर क्षेत्र में दूसरा किराये का मकान लिया था और कस्बे में ब्यूटी पार्लर चलाती थीं।पति का आरोप है कि वह प्रेमी आमिर के साथ रहती थी। मौत से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो हुआ था, जिसमें पूनम ने आमिर पर आभूषण लेने और जहर पिलाने का आरोप लगाया था। पुलिस अब वायरल वीडियो, आरोपों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है। मायका वालों ने पूनम का दाह संस्कार किनाराम घाट पर किया। थानाध्यक्ष अजय त्रिपाठी ने कहा कि पिता की तहरीर पर पति सहित दो पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।