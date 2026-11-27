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वर्तमान में वह आजमगढ़ के जीयनपुर कोतवाली में प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायाधीश ने उन्हें कस्टडी में लिया और दोपहर बाद करीब तीन घंटे बाद 25 हजार रुपये के बंधक व समान धनराशि के एक जमानतदार पर रिहा कर दिया।संजय सिंह के न्यायालय परिसर पहुंचते ही वहां अधिवक्ताओं की भारी भीड़ जुट गई और पूरे मामले को लेकर काफी गहमागहमी रही।किसी भी संभावित अप्रिय स्थिति या अनहोनी से निपटने के लिए कोतवाल प्रवीण सिंह भारी पुलिस व पीएसी फोर्स के साथ मुस्तैद रहे।अधिवक्ता गणेशानंद मिश्र ने तत्कालीन नगर कोतवाल संजय सिंह के खिलाफ अदालत में परिवाद दाखिल किया था, जिसमें कोतवाली परिसर में मारपीट, अभद्रता और धमकी देने के आरोप लगाए गए थे।इस प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज न होने और उच्चाधिकारियों को भेजी गई रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े किए गए थे। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत से बार-बार तलब किए जाने के बावजूद संजय सिंह उपस्थित नहीं हुए, जिस पर गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। इसके बाद भी पेशी न होने पर न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया। पांच अक्तूबर को सीजेएम ने उनके वेतन भुगतान पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाने का निर्देश दिया था।लगातार अनुपस्थिति और न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए सीजेएम ने डीआईजी आजमगढ़ को संजय सिंह को गिरफ्तार कर 23 नवंबर तक न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया था। इसी आदेश के क्रम में बृहस्पतिवार को उनकी न्यायालय में पेशी हुई।