Ballia News: गैस रिसाव से लगी आग, तीन घरों की लाखों की गृहस्थी राख
वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:52 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:52 AM IST
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बैरिया। ग्राम पंचायत करमानपुर के सबलपुर गांव में शनिवार की रात गैस रिसाव से अचानक आग भड़क गई। हादसे में सुरेंद्र यादव के घर के साथ ही गोबिंद यादव और चंदन यादव के घर में रखा गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। आग की तेज लपटों से घर की दीवार भी क्षतिग्रस्त होकर चटक गई।
जानकारी के अनुसार शनिवार रात करीब नौ बजे सुरेंद्र यादव के घर की महिलाएं गैस चूल्हे पर पानी गर्म कर रही थीं। इसी दौरान गैस रिसाव होने से अचानक आग लग गई। आग की लपटें उठती देख महिलाओं ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाया। आवाज सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
हालांकि आग बुझने तक पलंग, बक्सा, कूलर, ड्रेसिंग टेबल, पंखा समेत कई विद्युत उपकरण, घरेलू सामान और खाद्यान्न जलकर नष्ट हो चुके थे। आग की चपेट में गोबिंद यादव और चंदन यादव के घर का सामान भी आ गया। पीड़ित परिवार ने अग्निकांड में लाखों रुपये की क्षति होने की बात बताई है। घटना के बाद परिवार में अफरा-तफरी मच गई।
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जानकारी के अनुसार शनिवार रात करीब नौ बजे सुरेंद्र यादव के घर की महिलाएं गैस चूल्हे पर पानी गर्म कर रही थीं। इसी दौरान गैस रिसाव होने से अचानक आग लग गई। आग की लपटें उठती देख महिलाओं ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाया। आवाज सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
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हालांकि आग बुझने तक पलंग, बक्सा, कूलर, ड्रेसिंग टेबल, पंखा समेत कई विद्युत उपकरण, घरेलू सामान और खाद्यान्न जलकर नष्ट हो चुके थे। आग की चपेट में गोबिंद यादव और चंदन यादव के घर का सामान भी आ गया। पीड़ित परिवार ने अग्निकांड में लाखों रुपये की क्षति होने की बात बताई है। घटना के बाद परिवार में अफरा-तफरी मच गई।
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