Ballia News: गैस रिसाव से लगी आग, तीन घरों की लाखों की गृहस्थी राख

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जानकारी के अनुसार शनिवार रात करीब नौ बजे सुरेंद्र यादव के घर की महिलाएं गैस चूल्हे पर पानी गर्म कर रही थीं। इसी दौरान गैस रिसाव होने से अचानक आग लग गई। आग की लपटें उठती देख महिलाओं ने शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाया। आवाज सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।हालांकि आग बुझने तक पलंग, बक्सा, कूलर, ड्रेसिंग टेबल, पंखा समेत कई विद्युत उपकरण, घरेलू सामान और खाद्यान्न जलकर नष्ट हो चुके थे। आग की चपेट में गोबिंद यादव और चंदन यादव के घर का सामान भी आ गया। पीड़ित परिवार ने अग्निकांड में लाखों रुपये की क्षति होने की बात बताई है। घटना के बाद परिवार में अफरा-तफरी मच गई।