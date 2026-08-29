Ballia News: खेत में भैंस चराने के विवाद में बुजुर्ग की मौत

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ब्रह्माईंन डेरा गांव निवासी हरमन यादव शुक्रवार को गांव से कुछ दूरी पर अन्य लोगों के साथ भैंस चरा रहे थे। उसी दौरान खेत में भैंस चले जाने और धान की फसल चराने को लेकर खेत मालिक से उनका विवाद हो गया। हरमन ने कहा कि मेरी भैंस खेत में नहीं गई थी, इसको लेकर विवाद बढ़ने पर खेत मालिक ने हरमन यादव के साथ मारपीट की। घटना के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। बुजुर्ग के बेटे सुनील यादव ने सुखपुरा थाने में तहरीर देकर खेत मालिक पर पिता के साथ मारपीट करने और इसी के चलते उनकी मौत होने का आरोप लगाया है। थानाध्यक्ष रत्नेश दुबे ने कहा कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा। तहरीर के आधार पर एक व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। घटना को लेकर गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस निगरानी कर रही है।