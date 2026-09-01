Ballia News: राहुल गांधी पर प्राथमिकी के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन

विज्ञापन

बलिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष उमाशंकर पाठक के नेतृत्व में टीडी कॉलेज चौराहे पर धरना दिया। धरना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और इसके बाद छोड़ दिया। जिलाध्यक्ष उमाशंकर पाठक ने कहा कि उत्तराखंड दौरे के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस स्थान पर भाषण दिया था, उसे भाजपा समर्थित संगठनों द्वारा दोबारा पवित्र किया जाना दलित विरोधी और मनुवादी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर सत्य प्रकाश मुन्ना उपाध्याय, रूपेश चौबे, सत्येंद्र यादव, गिरीशकांत गांधी, फूलबदन तिवारी, पारसनाथ वर्मा आदि रहे।