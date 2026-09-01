Ballia News: गूंजे जय श्रीराम और बजरंगबली के जयघोष, युवाओं ने दिखाए करतब

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रामलीला मैदान से भगवान श्रीराम और हनुमानजी के विधिवत पूजन-अर्चन के बाद बाजे-गाजे के साथ शुरू हुई शोभायात्रा में हाथी, घोड़े और ऊंट आकर्षण का केंद्र रहे। शोभायात्रा मुख्य बाजार, थाना चौराहा होते हुए बभनौली तक पहुंची।वहां से वापस लौटकर हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंची, जहां देर रात शोभायात्रा का समापन हुआ। शोभायात्रा में शामिल लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। हजारों की संख्या में उमड़े श्रद्धालुओं से पूरा कस्बा भक्तिमय हो गया। इस दौरान जय श्रीराम और बजरंगबली के जयघोष से वातावरण गुंजायमान रहा। भगवान श्रीराम, मां सीता और हनुमानजी की आकर्षक झांकियों के साथ अन्य झांकियां भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहीं।युवाओं ने बनैठा और लाठी से हैरतअंगेज करतब दिखाकर लोगों को रोमांचित कर दिया। करतब देखकर दर्शक अचंभित नजर आए। वहीं डीजे की धुन पर युवाओं ने जमकर उत्साह का प्रदर्शन किया।शोभायात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी मुस्तैद रही। थाना प्रभारी हितेश कुमार के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस टीम तैनात रही।इस मौके पर मन्नू सिंह, ऋषि वर्मा, इंद्रजीत सिंह कीनू, मुन्ना चौरसिया, करन साहनी, अभिषेक सिंह, अंकित शर्मा, अंशु उपाध्याय, राहुल सैनी, राहुल खरवार, अमित सिंह सहित हजारों लोग मौजूद रहे।