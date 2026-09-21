Ballia News: वाराणसी को 19 अंकों से हराकर बसरिकापुर बना चैंपियन

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बसरिकापुर के कप्तान विक्रम और वाराणसी के कप्तान मिथिलेश ने अपनी-अपनी टीम की अगुवाई की। निर्णायक दौर में बसरिकापुर के खिलाड़ियों ने सटीक रेड और मजबूत डिफेंस के दम पर बढ़त बनाई। इसके बाद वाराणसी की टीम वापसी नहीं कर सकी। प्रतियोगिता में सुधीर को मैन ऑफ द मैच, देव को मैन ऑफ द सीरीज, सुमंत को बेस्ट रेडर, मिथिलेश को रेडर तथा अन्य को बेहतरीन डिफेंडर के सम्मान से नवाजा गया।समापन समारोह के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त फौजी रामानंद उपाध्याय ने कहा कि खेल प्रतिस्पर्धा के साथ अनुशासन, मेहनत, आत्मविश्वास और टीम भावना विकसित करने का माध्यम है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी प्रतियोगिताओं से स्थानीय प्रतिभाओं को अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। आयोजन की सफलता में अध्यक्ष गौतम पासवान, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र गुप्ता समेत अन्य साथियों का योगदान रहा।इस दौरान ब्लॉक प्रमुख शशांक शेखर तिवारी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अनिल सिंह, ग्राम प्रधान रजनीश पांडेय गबड़ू, एयरफोर्स के संजीत पांडेय ठनठन, मेटन तिवारी, रामजी यादव, नीशु श्रीवास्तव, पिंटू मिश्र आदि मौजूद रहे।