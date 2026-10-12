यूपी: कंटेनर में ठूंसकर बांधे गए थे 24 बैल, पुलिस चेकिंग देख वाहन छोड़कर भागे तस्कर; तलाश जारी
बलिया जिले की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। उजियार स्थित प्राथमिक विद्यालय के पास पुलिस ने एक कंटेनर पकड़ा, जिसमें 24 बैल ठूंसकर बांधे गए थे। पुलिस चेकिंग देखकर कंटेनर छोड़कर चालक और खलासी भाग गए।
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गाजीपुर-भरौली-बक्सर मुख्य मार्ग पर उजियार गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय के पास रविवार को नरही पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध कंटेनर ट्रक से 24 बैल बरामद किए। बैलों को कंटेनर के भीतर रस्सियों से बांधकर ठूंसकर रखा गया था। पुलिस ने रस्सियां काटकर सभी बैलों को मुक्त कराया और ट्रक को कब्जे में ले लिया। पुलिस टीम को देखकर चालक और उसके साथी वाहन छोड़कर फरार हो गए। मामले में ट्रक स्वामी, अज्ञात चालक और अन्य साथियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है।
सीओ सदर अक्षय कुमार ने बताया कि रविवार को उपनिरीक्षक शशांक पांडेय टीम के साथ उजियार स्थित प्राथमिक विद्यालय के पास संदिग्ध वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान भांवरकोल की तरफ से आ रहा कंटेनर ट्रक पुलिस को देखकर कुछ दूरी पहले ही रुक गया। पुलिस टीम को अपनी ओर आता देख चालक और उसके साथी भागने लगे।
पुलिसकर्मियों ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वे फरार हो गए। जांच के दौरान ट्रक का पंजीकरण नंबर यूपी 71 एटी 0098 मिला। कंटेनर के पिछले दरवाजे खोलने पर अंदर 24 बैल बंधे मिले। पुलिस ने सभी को बाहर निकालकर मुक्त कराया।
ई-चालान एप से जांच में वाहन स्वामी का नाम अंजू अली पत्नी मंजूर अली, निवासी गाजीपुर फतेहपुर, जिला फतेहपुर दर्ज मिला। फरार चालक और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम प्रयास कर रही है। मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।