यूपी: कंटेनर में ठूंसकर बांधे गए थे 24 बैल, पुलिस चेकिंग देख वाहन छोड़कर भागे तस्कर; तलाश जारी

गाजीपुर-भरौली-बक्सर मुख्य मार्ग पर उजियार गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय के पास रविवार को नरही पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध कंटेनर ट्रक से 24 बैल बरामद किए। बैलों को कंटेनर के भीतर रस्सियों से बांधकर ठूंसकर रखा गया था। पुलिस ने रस्सियां काटकर सभी बैलों को मुक्त कराया और ट्रक को कब्जे में ले लिया। पुलिस टीम को देखकर चालक और उसके साथी वाहन छोड़कर फरार हो गए। मामले में ट्रक स्वामी, अज्ञात चालक और अन्य साथियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है।

विज्ञापन