Bahraich News: अनियंत्रित होकर नहर में गिरा वाहन, बचा चालक

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खैरीघाट। करीम बक्स पुरवा गांव के पास रविवार की देर शाम दूध लदा पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर नहर में गिर गया। चालक की सूझबूझ से कोई जनहानि नहीं हुई। हादसे के तुरंत बाद चालक ने वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों की मदद से वाहन को निकाला गया। पास के ग्रामीण मुनीजर ने बतया कि रविवार शाम करीब 4 बजे खैरीघाट थाना क्षेत्र के करीम बक्स पुरवा के पास मुनीमपुर कला की ओर से आ रहा वाहन हादसे का शिकार हो गया।