यूपी: बहराइच में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार बस ने बाइक में मारी टक्कर, दंपती की मौत, मासूम घायल

प्रत्यक्षदर्शी बोले- हम हादसा देखकर कांपे

स्थानीय लोग घायलों को अस्पताल ले जाने की व्यवस्था कर रहे थे, तभी वीरेंद्र ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। गंभीर रूप से घायल पूनम और अंश को सीएचसी रेउसा ले जाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद पूनम की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया। परिजन उसे लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद पूनम को मृत घोषित कर दिया।



वीरेंद्र के चाचा सुनील ने बताया कि हादसे में अंश को हल्की चोटें आई हैं। उसका उपचार रेउसा सीएचसी में चल रहा है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के समय बाइक सवारों ने हेलमेट नहीं पहन रखा था।