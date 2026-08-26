यूपी: बहराइच में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार बस ने बाइक में मारी टक्कर, दंपती की मौत, मासूम घायल
रेउसा पुल के पास तेज रफ्तार बस की बाइक से टक्कर में दंपती की मौत हो गई, जबकि उनका तीन वर्षीय बेटा घायल हो गया। पति ने मौके पर दम तोड़ा और गंभीर घायल पत्नी की अस्पताल पहुंचने पर मौत हुई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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तेज रफ्तार बस की टक्कर से बुधवार सुबह सीतापुर जिले के रेउसा इलाके में बाइक सवार दंपती की मौत हो गई। हादसे में तीन वर्षीय बेटा घायल हुआ है। हादसा रेउसा पुल के पास सामने से आ रही बस की टक्कर लगने से हुआ। पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल पत्नी ने मेडिकल कॉलेज बहराइच पहुंचते ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की है।
रेउसा के परसा गांव निवासी वीरेंद्र (28) बुधवार सुबह अपनी पत्नी पूनम (26) और तीन वर्षीय बेटे अंश के साथ बाइक से रेउसा बाजार जाने के लिए निकले थे। रेउसा पुल के पास पहुंचते ही सामने से आ रही तेज रफ्तार बस से उनकी बाइक में टक्कर लग गई। टक्कर लगते ही तीनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए।
प्रत्यक्षदर्शी बोले- हम हादसा देखकर कांपे
स्थानीय लोग घायलों को अस्पताल ले जाने की व्यवस्था कर रहे थे, तभी वीरेंद्र ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। गंभीर रूप से घायल पूनम और अंश को सीएचसी रेउसा ले जाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद पूनम की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया। परिजन उसे लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद पूनम को मृत घोषित कर दिया।
वीरेंद्र के चाचा सुनील ने बताया कि हादसे में अंश को हल्की चोटें आई हैं। उसका उपचार रेउसा सीएचसी में चल रहा है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के समय बाइक सवारों ने हेलमेट नहीं पहन रखा था।