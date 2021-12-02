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Bahraich News: आज के कार्यक्रम

Tue, 03 Nov 2026 12:15 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Tue, 03 Nov 2026 12:15 AM IST
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Today's events
1- स्काउट-गाइड रैली
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सुबह 10:00 बजे। शिवपुर के राम प्यारे शिव शंकर इंटर कॉलेज के मैदान से स्काउट-गाइड रैली निकलेगी। यह जानकारी प्रधानाध्यापक गजेंद्र मणि मिश्रा ने दी।
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2- खेलकूद

सुबह 10:00 बजे। केडीसी मैदान पर क्रिकेट मैच का आयोजन होगा। यह जानकारी आयोजक गोविंद ने दी।

शाम 04:00 बजे। इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में हॉकी का अभ्यास मैच होगा। यह जानकारी कोच मो. आरिफ ने दी।

शाम 04:00 बजे। इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में फुटबॉल का अभ्यास मैच होगा। यह जानकारी कोच राकेश पासवान ने दी।

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3- श्रीराम कथा

शाम 05:00 बजे। तेजवापुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत चंदनापुर सिकड़िहा में श्रीराम कथा होदी। यह जानकारी प्रवाचक रामकुमार दास महाराज ने दी।




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