Bahraich News: आयोग की उपाध्यक्ष ने छात्राओं से किया संवाद
लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:58 PM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:58 PM IST
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बहराइच। महिला पीजी कॉलेज में मंगलवार को एक विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम मिशन शक्ति और राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। प्राचार्य प्रोफेसर प्रिया मुखर्जी ने इसका निर्देशन किया। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी ने छात्राओं से संवाद किया। उन्होंने महिला अधिकारों, सुरक्षा और साइबर अपराध से बचाव की जानकारी दी। सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग तथा विभिन्न महिला हेल्पलाइन सेवाओं पर भी बात की। चौधरी ने छात्राओं को बड़े सपने देखने, मेहनत से उन्हें साकार करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया। वित्तीय संसाधनों को समझने, उनकी निगरानी करने एवं उचित प्रबंधन पर भी बल दिया।
संवाद के दौरान छात्राओं ने महिला सुरक्षा, साइबर अपराध, अधिकारों और आत्मनिर्भरता से संबंधित प्रश्न पूछे। चारू चौधरी ने इन सवालों के सहज और उपयोगी उत्तर दिए। कार्यक्रम अत्यंत जीवंत और सहभागितापूर्ण रहा। डॉ. रीमा शुक्ला ने इसका संचालन किया। राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रम अधिकारी डॉ. अमृता मिश्रा और मिशन शक्ति नोडल अधिकारी डॉ. निधि मल्ल की सक्रिय सहभागिता रही।
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संवाद के दौरान छात्राओं ने महिला सुरक्षा, साइबर अपराध, अधिकारों और आत्मनिर्भरता से संबंधित प्रश्न पूछे। चारू चौधरी ने इन सवालों के सहज और उपयोगी उत्तर दिए। कार्यक्रम अत्यंत जीवंत और सहभागितापूर्ण रहा। डॉ. रीमा शुक्ला ने इसका संचालन किया। राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रम अधिकारी डॉ. अमृता मिश्रा और मिशन शक्ति नोडल अधिकारी डॉ. निधि मल्ल की सक्रिय सहभागिता रही।
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