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Bahraich News: संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी की मौत

Sun, 18 Oct 2026 11:42 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:42 PM IST
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Teenage girl dies under suspicious circumstances
रिसिया। लौकी गांव निवासी 16 वर्षीय किशोरी सुबी की रविवार को संदिग्ध हालात में मौत हो गई। परिजनों ने मौत का कारण स्पष्ट करने के लिए पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। मृतका के पिता राशिद ने बताया कि उनकी बेटी कई दिनों से बीमार थी और अक्सर अवसाद में रहती थी। किशोरी की मौत के बाद परिजनों ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर पोस्टमार्टम कराने की मांग की। रिसिया थाना प्रभारी करुणाकर पांडेय ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण स्पष्ट हो सकेगा।
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