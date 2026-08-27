Bahraich News: गन्ने के खेत में दिखा तेंदुआ, ग्रामीणों में फैली दहशत

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गोपिया गांव निवासी दीपू और संजय ने बताया कि खेत की रखवाली के दौरान उन्हें अचानक तेंदुआ गन्ने के खेत के बगल में बैठा दिखाई दिया। कुछ दिन पहले भी गांव जाने वाले मार्ग पर तेंदुओं का जोड़ा दिखा था। ग्रामीणों का कहना है कि गन्ने के खेत तेंदुओं के छिपने का सुरक्षित ठिकाना बन गए हैं। शाम के बाद किसान खेतों की ओर जाने से डर रहे हैं, जिससे फसलों की रखवाली प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने वन विभाग से निगरानी बढ़ाने, कैमरा ट्रैप लगाने और तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की है।

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मिहींपुरवा। कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के मोतीपुर रेंज अंतर्गत गोपिया गांव में मंगलवार रात गन्ने के खेत के पास तेंदुआ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। खेत की रखवाली करने पहुंचे किसानों की नजर अचानक तेंदुए पर पड़ी तो उन्होंने शोर मचाकर ग्रामीणों को बुलाया। हांका लगाने पर तेंदुआ गन्ने के खेत में घुस गया। इससे काफी देर तक अफरातफरी का माहौल बना रहा।