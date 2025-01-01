Bahraich News: सफारी में हाथियों का झुंड तो कहीं दिखा बाघ

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लखनऊ के गोमतीनगर निवासी राजेंद्र कुमार और हिमांशु परिवार के साथ सोमवार को कतर्नियाघाट पहुंचे। कतर्नियाघाट रेंज में बंधे के पास उन्हें हिरनों का झुंड और हाथी दिखाई दिए। वहीं, सिद्धार्थनगर निवासी राजकुमार परिवार के साथ रिश्तेदारी में बहराइच आए थे। सोमवार को वे भी कतर्नियाघाट घूमने पहुंचे।सफारी मार्ग पर झुरमुट में अचानक बाघ दिखाई देने से परिवार के लोग सहम गए। राजकुमार ने बताया कि वे बाघ की तस्वीर लेने की कोशिश करते, इससे पहले ही वह घने जंगल में चला गया।वन क्षेत्राधिकारी आशीष गौड़ ने बताया कि इस बार ज्यादातर पर्यटकों को वन्यजीवों के दीदार हो रहे हैं। यह पर्यटन के लिहाज से सुखद है।