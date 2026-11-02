Bahraich News: दहेज हत्या में पति व सास गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Mon, 02 Nov 2026 11:58 PM IST
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मिहींपुरवा। मोतीपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर नौ निवासी विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पुलिस ने सोमवार को उसके पति और सास को गिरफ्तार कर लिया। मृतका के पिता ने पति समेत छह ससुरालीजनों के खिलाफ दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
सीतापुर के लहरपुर निवासी रीना का विवाह तीन वर्ष पूर्व क्षेत्र निवासी रवि शंकर के साथ हुआ था। शुक्रवार को रीना का शव ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। पति ने फंदा लगाने से मौत होने की बात कही थी।
मृतका के पिता दीनबंधु ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि शादी के कुछ दिनों बाद से ही अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उनकी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था। उन्होंने दामाद रवि नाग समेत अन्य ससुरालीजनों पर हत्या का आरोप लगाया था।
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थाना प्रभारी ब्रह्मा गोंड ने रवि नाग समेत छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। सोमवार को पुलिस ने रवि नाग और उसकी मां गीता देवी को मिहींपुरवा की छोटी बाजार से गिरफ्तार कर लिया। एएसपी ग्रामीण डीपी तिवारी ने बताया कि आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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सीतापुर के लहरपुर निवासी रीना का विवाह तीन वर्ष पूर्व क्षेत्र निवासी रवि शंकर के साथ हुआ था। शुक्रवार को रीना का शव ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। पति ने फंदा लगाने से मौत होने की बात कही थी।
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मृतका के पिता दीनबंधु ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि शादी के कुछ दिनों बाद से ही अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उनकी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था। उन्होंने दामाद रवि नाग समेत अन्य ससुरालीजनों पर हत्या का आरोप लगाया था।
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थाना प्रभारी ब्रह्मा गोंड ने रवि नाग समेत छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। सोमवार को पुलिस ने रवि नाग और उसकी मां गीता देवी को मिहींपुरवा की छोटी बाजार से गिरफ्तार कर लिया। एएसपी ग्रामीण डीपी तिवारी ने बताया कि आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।