Bahraich News: बीसी संचालक 50 लाख नकदी लेकर भागा

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आरोप है कि वह जमा रकम की फर्जी रसीद देता था, लेकिन रुपये खातों में जमा नहीं करता था। कई लोगों से एफडी कराने के नाम पर भी रकम ली गई। खाताधारक कई दिनों से केंद्र के चक्कर लगा रहे थे लेकिन वहां ताला बंद मिला। बृहस्पतिवार को बैंक पहुंचने पर उन्हें खातों में जमा रकम दर्ज नहीं मिली।सलारगंज निवासी मीना ने आरोप लगाया कि शमशाद ने एफडी कराने के नाम पर उनसे 14 लाख रुपये लिए लेकिन एफडी नहीं कराई। अन्य खाताधारकों ने भी खातों में रकम जमा नहीं होने की शिकायत की। इसके बाद लोगों को ठगी का पता चला। थाना प्रभारी दरगाह अमितेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़ितों की तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है। पीड़ितों की संख्या अधिक होने के कारण ठगी की कुल रकम अभी स्पष्ट नहीं है।एएसपी नगर आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि मामला गंभीर है। बैंक के सहयोग से अभिलेखों की जांच कराई जाएगी। तथ्यों के आधार पर दोषी के खिलाफ कार्रवाई होगी।