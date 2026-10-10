फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   lekhpal news

Baghpat News: लेखपालों ने छोड़े सरकारी ग्रुप, ऑनलाइन काम भी बंद किया

Sat, 10 Oct 2026 02:08 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:08 AM IST
विज्ञापन
lekhpal news
बड़ौत। पदोन्नति और पेट्रोल खर्च समेत अन्य मांगों को लेकर जिले की तीनों तहसीलों के लेखपालों ने बृहस्पतिवार रात सरकारी ग्रुप छोड़ने के साथ ऑनलाइन काम भी बंद कर दिया। इससे प्रमाणपत्रों और जमीन संबंधी राजस्व कार्यों पर असर पड़ा है।
विज्ञापन

जिले में कुल 130 राजस्व हलके हैं। लेखपालों ने 22 सितंबर को 54 अतिरिक्त हलकों का काम छोड़ दिया था। अब 76 मूल हलकों में भी ऑनलाइन काम बंद कर दिया है। लेखपालों की रिपोर्ट नहीं लगने से आय, जाति, निवास समेत विभिन्न प्रमाणपत्रों के करीब 4500 आवेदन लंबित हैं। इसके अलावा 150 वारिसान के मामले और नाली-चकरोड व जमीनों की 200 जगहों पर पैमाइश रुकी हुई है।
विज्ञापन


इन गांवों में ज्यादा असर
बड़ौत तहसील : कुड़ी, जोनमाना, ढिकाना, किरठल, अकबरपुर ठसका, बावली, सूप, सोंटी, रुस्तमपुर, कोताना, असारा, बिनौली, पिचौकरा, दादरी, दौघट, जोहड़ी, तिलवाड़ा, बामनौली, पुसार और कंडेरा समेत कई गांव।
विज्ञापन
विज्ञापन


खेकड़ा तहसील: ललियाना, मंसूरपुर, खेला, सुभानपुर, अब्दुलपुर, बड़ा गांव, रटौल, शेखपुरी, सैदपुर कलां, महरमपुर, मुबारिकपुर, खेकड़ा, डगरपुर, भागोट, विनयपुर, नूरपुर खालसा, सिकंदरपुर और तिगरी समेत कई गांव।

बागपत तहसील: फतेहपुर पुट्ठी, बाढ़ी नंगला, दोझा, फैजपुर निनाना, धनौरा सिल्वरनगर, ग्वालीखेड़ा, ट्योढ़ी, शिकोहपुर, खेड़की, बाखरपुर बालैनी, खट्टा प्रहलादपुर, बसा टीकरी, सिसाना, अमीनगर सराय, निबाली, मितली, गौरीपुर हबीबपुर, हसनपुर जखेड़ा, फतेहपुर, गौसपुर, सुजरा, क्यामपुर और अहमदपुर गठीना समेत कई गांव।

वर्जन --
अतिरिक्त हलकों का कार्यभार छोड़ने का निर्णय प्रदेशभर में लिया गया है। लेखपाल लंबे समय से अतिरिक्त हलकों का काम कर रहे थे। पदोन्नति और अन्य मांगों को शासन स्तर पर भी उठाया गया है।

-मोहित तोमर, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ बागपत
लेखपालों ने सरकारी ग्रुप छोड़ दिए हैं। सरकारी ग्रुप व अतिरिक्त हलके छोड़ने की वजह से आय, जाति, मूल निवास प्रमाणपत्र बनने में समस्या हो रही है। प्रदेश स्तर पर यह आंदोलन किया जा रहा है।
-बालकृष्ण सिंह, एसडीएम
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed