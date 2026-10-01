Baghpat News: बुखार से किशोरी की मौत, 25 बीमार

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कस्बे के आंबेडकर नगर निवासी रफीक ने बताया कि बेटी सानिया को दो सप्ताह पहले बुखार हुआ था, जिसका क्षेत्र के एक निजी चिकित्सक के यहां उपचार चल रहा था। मंगलवार की शाम किशोरी की हालत ज्यादा खराब होने लगी और अधिक उल्टी होने के कारण निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां भी आराम नहीं लगा और बुधवार सुबह बेटी की मौत हो गई। बताया कि किशोरी की मौत होने से परिवार में गम का माहौल है। वहीं मोहल्ले में बुखार से रहमत, दानिश, बंटी, रुकैया, आदिल, दिलशाद, मनोज, सुहेब, जमीला, नाजरीन, गुलफ्सा आदि 25 से अधिक लोग बुखार से पीड़ित हैं।शहजाद, जमील, इरशाद, कामिल ने बताया कि कई बार शिकायत करने के बाद भी मोहल्ले में स्वास्थ्य शिविर नहीं लगाया जा रहा है। इसके कारण मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि पीएचसी से उपचार कराने के बाद भी राहत नहीं मिलने के कारण उन्हें निजी चिकित्सक के यहां उपचार करवाना पड़ रहा है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से गांव में शिविर लगाकर मरीजों को दवाई वितरित कराने की मांग की है।वर्जन- रटौल कस्बे में बुखार से किशोरी की मौत की जानकारी नहीं है। बृहस्पतिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम को भेजकर शिविर लगाकर लगाया जाएगा। वहां सभी की जांच कराई जाएगी और दवाई दी जाएगी।-डॉ. ताहिर, सीएचसी अधीक्षक खेकड़ा