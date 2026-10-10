Baghpat News: इंसानियत को जिताकर जिंदगी हार गए कपिल

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कस्बे में पाठशाला मार्ग पर मोहल्ला औरंगाबाद में बृहस्पतिवार की सुबह साढ़े सात बजे व्यापारी अंकुर जैन की किराना की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। उनके शोर मचाने पर मदद के लिए आए पड़ोसी जाहिद और राहगीर कपिल निवासी घासमंडी भी आग पर काबू पाने लगे और दुकान के ऊपर बने मकान में फंसी व्यापारी की पत्नी स्वाति जैन और बेटी अनन्या जैन को बचाने के प्रयास में जुट गए। तभी दुकान में रखा गैस सिलिंडर तेज धमाके से फटने से कई लोग झुलस गए। इनमें कपिल भी शामिल थे, जिनका कमर व अन्य हिस्सा झुलस गया।इस हादसे में स्वाति जैन और उनकी बेटी अनन्या की झुलसने व दम घुटने से मौत हो गई थी, जबकि झुलसे व्यापारी व्यापारी अंकुर जैन, जाहिद और कपिल को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इनका उपचार चल रहा था। शुक्रवार की सुबह करीब आठ बजे कपिल की हालत बिगड़ी और उनकी मौत हो गई। इस तरह कपिल ने मदद करके इंसानियत दिखाई और अब वह अपनी जिंदगी हार गए। उनकी मौत की जानकारी मां मेमकला और बहन शिवानी को दी गई। उनका शव खेकड़ा लाकर अंतिम संस्कार किया गया।काम पर जा रहे थे परिवार के इकलौते बेटे कपिल, आग लगी देख मदद करने लगेघासमंडी निवासी दिनेश ने बताया कि कपिल मूल रूप से मुजफ्फरनगर के जौला के रहने वाले थे, जो परिवार के इकलौते बेटे थे। बचपन में उसके पिता रामनिवास की मौत हो गई थी। तभी से वह अपनी मां के साथ ननिहाल आकर रहने लगे थे। कपिल सबमर्सिबल व नलकूप का बोरिंग करने का काम करते थे, बृहस्पतिवार की सुबह वह घर से काम पर जा रहे थे। तभी रास्ते में दुकान में आग लगी देखते ही व्यापारी की मदद करने में जुट गए।उनके परिवार में तीन बहन शिवानी, महिमा और आरती हैं, जिनमें शिवानी और महिमा की शादी हो चुकी है। कपिल की अभी शादी नहीं हुई थी। दिनेश ने बताया कि कमर झुलसने के बाद कपिल की हालत ऐसी थी कि वह बोल भी रहे थे लेकिन शुक्रवार की सुबह अचानक हालत बिगड़ी और फिर मौत हो गई। उनके ननिहाल में मामा गोविंदा, मनोज और नानी बीरो देवी हैं।वर्जन-खेकड़ा में आग लगने पर झुलसे युवक कपिल की दिल्ली के अस्पताल में मौत हो गई है। व्यापारी समेत एक अन्य का अभी उपचार चल रहा है, जिनकी हालत में सुधार है।-रोहन चौरसिया, सीओ खेकड़ा