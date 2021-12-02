Baghpat News: 25 हजार रुपये का इनामी मुठभेड़ में घायल, साथी भागा
मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:20 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:20 AM IST
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अमीनगर सराय। प्रतिबंधित पशु कटान की घटना में तीन साल से वांछित चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी राजा अली निवासी मोहल्ला हातिम सराय संभल बिलौचपुरा-हिसावदा मार्ग पर पटरी पर मुठभेड़ में घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी वहां से भाग गया। पुलिस ने घायल के पास से बाइक, तमंचा, कारतूस समेत अन्य सामान बरामद किया।
प्रतिबंधित पशु कटान की घटना को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने तीन साल पहले अली राजा निवासी मोहल्ला हातिम सराय संभल पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। तभी से वह वांछित चल रहा था। मंगलवार को हिसावदा-बिलौचपुरा मार्ग पर नहर की पटरी पर स्थित नलकूप पर 25 हजार रुपये के इनामी अली राजा के अपने साथी का इंतजार करने की जानकारी मिली। वहां पहुंचे पुलिसकर्मियों को देखते ही अली राजा वहां से भागने लगा। पुलिसकर्मियों ने उसकी घेराबंदी की तो उसने गोली चला दी। घायल का पिलाना सीएचसी में उपचार कराया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि दिल्ली, अमरोहा और संभल में बनाए ठिकानों पर छिपकर रहा। सीओ सुकन्या शर्मा ने बताया कि मुठभेड़ में भागने वाले आरोपी की तलाश कराई जा रही है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।
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प्रतिबंधित पशु कटान की घटना को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने तीन साल पहले अली राजा निवासी मोहल्ला हातिम सराय संभल पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। तभी से वह वांछित चल रहा था। मंगलवार को हिसावदा-बिलौचपुरा मार्ग पर नहर की पटरी पर स्थित नलकूप पर 25 हजार रुपये के इनामी अली राजा के अपने साथी का इंतजार करने की जानकारी मिली। वहां पहुंचे पुलिसकर्मियों को देखते ही अली राजा वहां से भागने लगा। पुलिसकर्मियों ने उसकी घेराबंदी की तो उसने गोली चला दी। घायल का पिलाना सीएचसी में उपचार कराया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि दिल्ली, अमरोहा और संभल में बनाए ठिकानों पर छिपकर रहा। सीओ सुकन्या शर्मा ने बताया कि मुठभेड़ में भागने वाले आरोपी की तलाश कराई जा रही है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।
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