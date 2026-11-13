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Baghpat News: बागपत में एक्यूआई 287 रहा, निर्माण कार्यों पर रोक

Fri, 13 Nov 2026 01:35 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 01:35 AM IST
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AQI in Baghpat stood at 287; construction work halted.
बागपत। यहां प्रदूषण कम नहीं हो रहा है, जिससे लोगों के लिए मुसीबत बढ़ रही है। बागपत में बृहस्पतिवार को एक्यूआई 287 तो बड़ौत में एक्यूआई 252 रहा। ग्रेप 3 लागू होने के कारण निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई है। वहीं स्मॉग छाने से सांस की समस्या बढ़ रही है तो आंखों में जलन भी हो रही है।
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मौसम में बदलाव से हवा में नमी काफी बढ़ी है। दिवाली पर आतिशबाजी भी खूब की गई तो त्योहारों पर लोगों का आवागमन ज्यादा होने पर वाहन खूब दौड़ाए गए। इनके अलावा भी कई कारण हैं, जिनसे प्रदूषण काफी बढ़ गया है। यह प्रदूषण पिछले काफी दिनों से बढ़ा हुआ है, जो कम नहीं हो रहा है।
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प्रदूषण बढ़ने के कारण ही ग्रेप 3 लागू कर दिया गया है। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी राजेंद्र प्रसाद के अनुसार ग्रेप 3 के नियमों के तहत निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा उद्योगों में जनरेटर नहीं चलाए जा सकते हैं। ऐसा करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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-आंखों में जलन सबसे ज्यादा हो रही
प्रदूषण ज्यादा होने से समस्या भी बढ़ती जा रही है। डिप्टी सीएमओ डॉ. विभाष राजपूत के अनुसार जहां प्रदूषण के कारण सांस, आंख में जलन के साथ ही गले में समस्या होने के मरीज लगातार अस्पताल में पहुंच रहे हैं। ऐसे में लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है।
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