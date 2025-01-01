Azamgarh News: देवउठनी एकादशी पर हुआ तुलसी विवाह
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 12:50 AM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 12:50 AM IST
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देवउठनी एकादशी पर शुक्रवार को जिलेभर में श्रद्धा और उल्लास का माहौल रहा। घर-घर गन्ने का मंडप सजाकर भगवान शालिग्राम और तुलसी का विधि-विधान से विवाह कराया गया। महिलाओं ने घरों के द्वार पर रंगोली सजाई और दीप जलाकर सुख-समृद्धि की कामना की।
मंदिरों में भी भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना कर गन्ना, सिंघाड़ा और गंजी चढ़ाई गई। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु चार माह की योगनिद्रा से जागते हैं। इसके साथ ही चातुर्मास समाप्त होने और मांगलिक कार्यों की शुरुआत का विधान है।
फूलपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रबोधनी एकादशी पर विशेष चहल-पहल रही। घरों में गन्ने का नेवार कर तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा की गई। श्रद्धालुओं ने गन्ना, आंवला और बेर का सेवन कर व्रत का पारण किया। फूलपुर रोडवेज स्थित नागा बाबा पोखरे पर दीपों की जगमगाहट से दीपावली जैसा दृश्य नजर आया।
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बाजारों में उमड़ी खरीदारों की भीड़
पर्व को लेकर जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण बाजारों तक गन्ना, सिंघाड़ा और शकरकंद की दुकानों पर भीड़ लगी रही। फूलपुर क्षेत्र में रोडवेज, मंगल बाजार, शनिचर बाजार, शंकर तिराहा, ऊदपुर और माहुल मोड़ पर लाल गन्ने की खूब बिक्री हुई। खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़ के चलते मंगल बाजार और मुंडियार तिराहे पर जाम की स्थिति बनी रही। पर्व की रौनक से बाजारों और मंदिरों में दिनभर उत्सवी माहौल बना रहा।
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मंदिरों में भी भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना कर गन्ना, सिंघाड़ा और गंजी चढ़ाई गई। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु चार माह की योगनिद्रा से जागते हैं। इसके साथ ही चातुर्मास समाप्त होने और मांगलिक कार्यों की शुरुआत का विधान है।
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फूलपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रबोधनी एकादशी पर विशेष चहल-पहल रही। घरों में गन्ने का नेवार कर तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा की गई। श्रद्धालुओं ने गन्ना, आंवला और बेर का सेवन कर व्रत का पारण किया। फूलपुर रोडवेज स्थित नागा बाबा पोखरे पर दीपों की जगमगाहट से दीपावली जैसा दृश्य नजर आया।
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बाजारों में उमड़ी खरीदारों की भीड़
पर्व को लेकर जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण बाजारों तक गन्ना, सिंघाड़ा और शकरकंद की दुकानों पर भीड़ लगी रही। फूलपुर क्षेत्र में रोडवेज, मंगल बाजार, शनिचर बाजार, शंकर तिराहा, ऊदपुर और माहुल मोड़ पर लाल गन्ने की खूब बिक्री हुई। खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़ के चलते मंगल बाजार और मुंडियार तिराहे पर जाम की स्थिति बनी रही। पर्व की रौनक से बाजारों और मंदिरों में दिनभर उत्सवी माहौल बना रहा।