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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   The Varanasi, Kanpur, Basti, and Lucknow divisions secured a spot in the next round.

Azamgarh News: वाराणसी, कानपुर, बस्ती और लखनऊ मंडल ने अगले दौर में जगह बनाई

Sat, 12 Sep 2026 11:50 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:50 PM IST
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The Varanasi, Kanpur, Basti, and Lucknow divisions secured a spot in the next round.
स्टेडियम में बास्केटबाल प्रतियोगिता  में शॉट मारते ​खिलाड़ी। स्रोत​-खेल विभाग
सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रही राज्य स्तरीय समन्वय सब जूनियर बालक बास्केटबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन शुक्रवार को खिलाड़ियों ने कोर्ट पर दमखम दिखाया।
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कई मुकाबलों में टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली, जबकि वाराणसी, कानपुर, बस्ती और लखनऊ मंडल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अगले दौर में जगह बनाई। प्रतियोगिता में प्रदेश के 15 मंडलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं।
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दिन के पहले मुकाबले में वाराणसी मंडल ने मेरठ को 24-08 के बड़े अंतर से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। दूसरे मुकाबले में कानपुर ने अलीगढ़ को 26-13 से शिकस्त देकर अगले दौर का टिकट कटाया।
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बस्ती मंडल ने चित्रकूट मंडल को 20-00 से एकतरफा मुकाबले में हराया। इसके बाद लखनऊ मंडल ने अयोध्या को 28-02 से करारी शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की। अंतिम मुकाबले में बस्ती ने मेरठ को हराकर क्वार्टर फाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित किया।
प्रतियोगिता में अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, चित्रकूटधाम, बस्ती, अयोध्या, वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज, गोरखपुर, मेरठ, आगरा और आजमगढ़ मंडल की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। नुरूद्दीन, दीपक गौंड, दिलीप निषाद और उमेश साहू बास्केटबॉल संघ के निर्णायकों में रहे।

इस दौरान उप क्रीड़ाधिकारी जयप्रकाश यादव, जिला बास्केटबॉल संघ के सचिव नवल कुमार, जिला जिम्नास्टिक्स संघ के सचिव लक्ष्मण प्रसाद, जिला हैंडबाल संघ के सचिव केएम श्रीवास्तव, भोला त्रिपाठी, भूपेंद्र वीर सिंह, मो. इरफान, मिथिलेश यादव, करन श्रीवास्तव, गुड़िया, अरविंद कन्नौजिया, नागेंद्र और गोविंद यादव आदि मौजूद रहे।
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