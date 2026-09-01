Azamgarh News: तमसा-मंजूषा संगम पर गूंजेगा नदी संरक्षण का संदेश

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निर्णय लिया गया कि 27 सितंबर को विश्व नदी दिवस पर दुर्वासा धाम में पावन तमसा-मंजूषा संगम पर पूजन और जनजागरण के लिए भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।गोरक्ष प्रांत के संयोजक राजकिशोर मिश्र ने कहा कि गंगा को निर्मल बनाने के लिए उसकी सहायक नदी तमसा की स्वच्छता भी गंगा समग्र के प्रमुख लक्ष्यों में शामिल है।काशी प्रांत के सह संयोजक दिवाकर द्विवेदी ने कहा कि जल और वायु प्रदूषण के कारण कई तरह के संकट उत्पन्न हो रहे हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए गंगा समग्र लगातार प्रयास कर रहा है।काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पद्मनाभ द्विवेदी ने कहा कि विश्व की प्रमुख संस्कृतियों का उद्गम और विकास नदियों के किनारे हुआ है। ऐसे में नदियों का संरक्षण मनुष्य का नैतिक और सामाजिक दायित्व है।बैठक में गंगा समग्र फूलपुर जिला के पदाधिकारियों की भी घोषणा की गई। ओम प्रकाश यादव को संरक्षक, रासबिहारी सिंह को संयोजक, बलराम तिवारी को सहसंयोजक, प्रेमचंद गिरि को आरती प्रमुख, रविंद्र सिंह को संपर्क प्रमुख, नीरज गिरि को वृक्षारोपण प्रमुख, विजय बहादुर भारती को प्रचार प्रमुख और सुनील राय को घाट प्रमुख बनाया गया।इस अवसर पर गोस्वामी समाज के प्रदेश अध्यक्ष रमेश गिरि, आशुतोष राय, विजय कुमार गौड़, विशाल चौधरी, अरुण कुमार सिंह और रमाकांत सिंह सहित अनेक लोग मौजूद रहे।