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एसपी डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि स्थानांतरण के तहत उपनिरीक्षक नरेंद्र विक्रम सिंह को एलवल चौकी से लौहरा चौकी प्रभारी, अतरौलिया बनाया गया है। मुरारी मिश्र को मूसेपुर चौकी से थाना अहरौला भेजा गया है।अक्षय प्रताप सिंह को सिंहपुर चौकी से मूसेपुर चौकी प्रभारी, सिधारी की जिम्मेदारी दी गई है। नीरज कुमार शुक्ला को सठियांव चौकी से एलवल चौकी प्रभारी, कोतवाली बनाया गया है।अमित कुमार तिवारी को इमिलिया चौकी से रसीदगंज चौकी प्रभारी, निजामाबाद, सूरज तिवारी को पकड़ी चौकी से इमिलिया चौकी प्रभारी, जीयनपुर और जाफर खां को लाटघाट चौकी से पकड़ी चौकी प्रभारी, तरवां भेजा गया है।महिला उपनिरीक्षक सानिया गुप्ता को बड़सरा खालसा चौकी से सिंहपुर चौकी प्रभारी, मेहनगर बनाया गया है। वहीं, सुभाष तिवारी को महुला चौकी से थाना फूलपुर, राज नारायण पांडेय को रसीदगंज चौकी से महुला चौकी प्रभारी, रौनापार और विश्राम गुप्ता को लौहरा चौकी, अतरौलिया से थाना जीयनपुर भेजा गया है।