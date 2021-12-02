Azamgarh News: गुरु गोविंद सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए 28 तक भेजें प्रस्ताव

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उन्होंने बताया कि आवेदक भारत का मूल नागरिक और संबंधित वर्ष में उत्तर प्रदेश का सामान्य निवासी होना चाहिए। मानवाधिकार, सामाजिक न्याय या राष्ट्रीय एकीकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के साथ यह भी जरूरी है कि उसे पूर्व में इसी योजना के तहत राज्य सरकार से पुरस्कार न मिला हो। पात्र व्यक्तियों के कार्यों का तथ्यात्मक विवरण और अभिलेखीय साक्ष्य निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर चार प्रतियों में 28 सितंबर तक जिला सूचना कार्यालय, कलेक्ट्रेट में जमा करना होगा। संवाद

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आजमगढ़। वर्ष 2026-27 के गुरु गोविंद सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए पात्र व्यक्तियों से आवेदन और नामांकन मांगे गए हैं। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि मानवाधिकारों की रक्षा, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिवस पर यह पुरस्कार दिया जाएगा। इसके तहत एक लाख रुपये की नकद धनराशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।