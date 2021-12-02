Azamgarh News: दो कारों की टक्कर में छह घायल, चार की हालत गंभीर

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जानकारी के अनुसार, कटघर निवासी अंकुर सिंह पुत्र अशोक सिंह अपनी अर्टिगा कार से नंद फ्यूल पंप पर तेल भरवाने गए थे। पेट्रोल पंप के पास बने कट से निकलते समय उनकी कार सामने से आ रही स्विफ्ट कार से टकरा गई। अर्टिगा में दो, जबकि स्विफ्ट में चार लोग सवार थे।टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने घायलों को वाहनों से बाहर निकालकर अस्पताल भेजा। स्विफ्ट में सवार आशीष द्विवेदी (50) पुत्र सुरेंद्र द्विवेदी निवासी महावनपुर, थाना कैंपियरगंज, गोरखपुर के निवासी होने की जानकारी मिली है। अन्य घायलों के नाम-पते की जानकारी जुटाई जा रही है।थानाध्यक्ष अमित कुमार त्रिपाठी ने बताया कि हादसे के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। दोनों वाहनों को सुरक्षित करा दिया गया है। तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।