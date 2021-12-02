Azamgarh News: विवेचना में लापरवाही पर अहरौला और अतरौलिया थानाध्यक्ष निलंबित

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एसपी डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि अहरौला थानाध्यक्ष उपनिरीक्षक मंतोष सिंह और अतरौलिया थानाध्यक्ष उपनिरीक्षक देवेंद्र नाथ दुबे पर अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही, उदासीनता और अनुशासनहीनता बरतने का आरोप है।दोनों अधिकारियों ने थाना स्तर पर नियुक्ति के दौरान कई विवेचनाओं को लंबित रखा। निर्धारित समय सीमा के भीतर मामलों का निस्तारण करने में भी अपेक्षित रुचि नहीं दिखाई गई।इसके अलावा उच्चाधिकारियों की ओर से समय-समय पर दिए गए आदेश और निर्देशों के अनुपालन में भी लापरवाही बरतने की बात सामने आई। मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों थानाध्यक्षों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई।चार उपनिरीक्षकों को थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपीइसके साथ ही चार उपनिरीक्षकों को थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक महिला उपनिरीक्षक समेत दो उपनिरीक्षकों की भी नई तैनाती दी गई है। उपनिरीक्षक अश्वनी कुमार दुबे का पुलिस लाइन से स्थानांतरण कर उन्हें थानाध्यक्ष अतरौलिया बनाया गया है। वहीं उपनिरीक्षक राम किशोर शर्मा, जो प्रभारी चौकी ब्रह्मस्थान, थाना कोतवाली में तैनात थे, को थानाध्यक्ष अहरौला की जिम्मेदारी दी गई है। उपनिरीक्षक अतुल कुमार मिश्र को थानाध्यक्ष जहानागंज से स्थानांतरित कर थानाध्यक्ष बिलरियागंज बनाया गया है। उपनिरीक्षक अमित कुमार मिश्र, जो थानाध्यक्ष बिलरियागंज के पद पर तैनात थे, अब थानाध्यक्ष जहानागंज का कार्यभार संभालेंगे। इसके अलावा महिला उपनिरीक्षक प्रियंका तिवारी का पुलिस लाइन से स्थानांतरण कर उन्हें प्रभारी चौकी ब्रह्मस्थान, थाना कोतवाली नियुक्त किया गया है। वहीं उपनिरीक्षक मो. सत्तार को पुलिस लाइन से थाना मुबारकपुर भेजा गया है।