Azamgarh News: नुक्कड़ नाटकों से जन जन तक पहुंचेंगी योजनाएं
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 12:47 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 12:47 AM IST
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बूढ़नपुर/अतरौलिया। भाजपा के ‘ सेवा संकल्प अभियान ’ के तहत नुक्कड़ नाटकों और अन्य जनजागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से केंद्र व प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी।
भाजपा लालगंज जिलाध्यक्ष विनोद राजभर ने अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने और जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 18 से 15 अक्तूबर तक अभियान चलाया जा रहा है। ‘ नमो सेवा : अनकही कहानियां ’ के तहत देवालयों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, चौराहों और ग्रामीण क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक और नाट्य मंचन होंगे।
इसके जरिये युवाओं, शिक्षकों और आम नागरिकों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर पात्र लोगों को लाभ लेने के लिए जागरूक किया जाएगा। अभियान के तहत अतरौलिया बाजार के केसरी सिंह चौक पर दोपहर एक बजे नुक्कड़ नाटक हुआ।
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इसके बाद मठिया गांव और शाम चार बजे बूढ़नपुर चौक पर कार्यक्रम हुआ। जिलाध्यक्ष ने बताया कि लालगंज जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर कार्यक्रम होंगे। प्रत्येक विधानसभा के मंडलों में दो से तीन कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। संवाद
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भाजपा लालगंज जिलाध्यक्ष विनोद राजभर ने अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने और जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 18 से 15 अक्तूबर तक अभियान चलाया जा रहा है। ‘ नमो सेवा : अनकही कहानियां ’ के तहत देवालयों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, चौराहों और ग्रामीण क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक और नाट्य मंचन होंगे।
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इसके जरिये युवाओं, शिक्षकों और आम नागरिकों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर पात्र लोगों को लाभ लेने के लिए जागरूक किया जाएगा। अभियान के तहत अतरौलिया बाजार के केसरी सिंह चौक पर दोपहर एक बजे नुक्कड़ नाटक हुआ।
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इसके बाद मठिया गांव और शाम चार बजे बूढ़नपुर चौक पर कार्यक्रम हुआ। जिलाध्यक्ष ने बताया कि लालगंज जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर कार्यक्रम होंगे। प्रत्येक विधानसभा के मंडलों में दो से तीन कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। संवाद