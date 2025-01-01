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Azamgarh News: सदस्यों ने अखिलेश मिश्रा को सौंपा ज्ञापन, सिटी रेलवे स्टेशन का दर्जा दिलाने की मांग

Tue, 03 Nov 2026 12:53 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 12:53 AM IST
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Members submitted a memorandum to Akhilesh Mishra, demanding the status of a city railway station.
भाजपा नेता अ​खिलेश मिश्र को ज्ञापन सौंपते समिति के लोग। संवाद - फोटो : 1
सराय रानी रेलवे स्टेशन को सिटी रेलवे स्टेशन का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर रेलवे विकास संघर्ष समिति का धरना सोमवार को भी जारी रहा।
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इस दौरान समिति के सदस्यों ने प्रदेश कार्यसमिति सदस्य एवं भाजपा नेता अखिलेश कुमार मिश्रा उर्फ गुड्डू को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र के विकास से जुड़ी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की अपील की।

इस पर अखिलेश कुमार मिश्रा ने भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाकर संबंधित स्तर पर प्रभावी पहल करने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर अजय सैनी, विष्णु देव पटवा, अमरजीत यादव, बृज बिहारी वर्मा, राम बदन मौर्य, प्रदीप वर्मा, रवि मोदनवाल और महेंद्र गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। संवाद
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