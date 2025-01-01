Azamgarh News: भाजपा और सपा पर साधा निशाना

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दिनेश चंद्र ने कहा कि बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर ने संविधान के माध्यम से वंचित और शोषित समाज को अधिकार दिलाने का काम किया। आरक्षित सीटों का प्रावधान इसलिए किया गया, ताकि वंचित समाज के लोग विधानसभा, लोकसभा और जिला पंचायत जैसे सदनों में पहुंचकर अपनी आवाज उठा सकें।उन्होंने युवाओं से बाबा साहब के संघर्ष और पूर्वजों के इतिहास को जानने तथा नई पीढ़ी तक पहुंचाने का आह्वान किया।उन्होंने भाजपा और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए दोनों को एक-दूसरे का सहयोगी बताया। सपा के पीडीए विमर्श पर भी उन्होंने सवाल उठाए। इस दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर, भरत सिंह मऊ, पूर्व सांसद डॉ. बलिराम, ओमकार शास्त्री, इंदू चौधरी, हीरालाल गौतम, अरविंद कुमार, अशोक सोनकर, मदन राम, नीरज सिंह, साहिब अंसारी, विजय कुमार, अरुण सिंह, गुफरान, ताबीज और अशोक महाप्रधान समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।अध्यक्षता मुख्य कोऑर्डिनेटर डॉ. विजय प्रताप ने की। संवाद