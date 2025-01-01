Azamgarh News: फरिहा और परशुरामपुर के मेले में उमड़ी भीड़

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फरिहा के ऐतिहासिक मेले में भगवान श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान की भव्य रथयात्रा निकाली गई। इसके बाद रावण दहन कर असत्य पर सत्य की विजय का संदेश दिया गया। यहां पांच स्थानों पर मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की गई थीं।वहीं, परशुरामपुर में तीन पूजा पंडालों को रंग-बिरंगी लाइटों और झालरों से सजाया गया था। दोनों मेलों में दुकानों पर खूब खरीदारी हुई। महिलाओं ने शृंगार के सामान खरीदे तो बच्चों ने खिलौने, गुब्बारे और पीपिहरी ली। जलेबी, चाट और फुल्की की दुकानों पर भीड़ रही।फरिहा में गुरहिया जलेबी आकर्षण का केंद्र रही, जबकि बच्चों ने झूलों का आनंद लिया। सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात रहा। निजामाबाद थानाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने बताया कि फरिहा मेले में पांच थानों की पुलिस, डेढ़ सेक्शन पीएसी, महिला पुलिसकर्मियों और फायर ब्रिगेड की टीम लगाई गई थी। परशुरामपुर में भी पुलिसकर्मी लगातार गश्त करते रहे।