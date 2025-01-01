फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Cables smoldering in the city due to overloading; emergency load shedding underway in villages.

Azamgarh News: ओवरलोड से शहर में सुलग रहे केबल, गांवों में हो रही आपात रोस्टिंग

Thu, 17 Sep 2026 01:07 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:07 AM IST
विज्ञापन
Cables smoldering in the city due to overloading; emergency load shedding underway in villages.
नगर के मातबरगंज क्षेत्र में सुलगती केबल। स्रोत-सोशल मीडिया
जिले में पिछले कई दिनों से बिजली आपूर्ति व्यवस्था पटरी से उतर गई है। उमस भरी गर्मी के बीच बिजली की मांग 512 मेगावाट तक पहुंचने से आपूर्ति व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है। मांग और उपलब्धता में अंतर के चलते निगम को दिन-रात आपात रोस्टिंग करनी पड़ रही है।
विज्ञापन

ग्रामीण क्षेत्रों में हर दो घंटे के अंतराल पर करीब एक से दो घंटे की आपात रोस्टिंग की जा रही है। 18 की जगह 13 से 14 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। शहरी क्षेत्रों में भी बिजली आपूर्ति की स्थिति ठीक नहीं है।
विज्ञापन

तकनीकी खराबी, फाल्ट और केबल जलने की घटनाएं बढ़ने से कुर्मीटोला, कटरा, कोल पांडेय सहित कई क्षेत्रों में घंटों बिजली गुल रह रही है। शिवांश गोयल, कैलाश नाथ, दीपक यादव ने बताया कि 18 घंटे बिजली नहीं मिल पा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

उमस भरी गर्मी में बिजली कटौती के कारण लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। शहर के पुरानी जेल उपकेंद्र से जुड़े क्षेत्रों में आए दिन केबल में सुलगने और फाल्ट की घटनाएं सामने आ रही हैं।
केबल गर्म होने या आग लगने की स्थिति में निगम को एहतियातन संबंधित क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद करनी पड़ रही है। इसके बाद मरम्मत कार्य पूरा होने पर ही आपूर्ति बहाल की जा रही है।
00
रोस्टिंग की आ रहीं 45 शिकायतें
हाइडिल कालोनी में बने निगम के कंट्रोल रूम में रोस्टिंग की शिकायतें बढ़ी हैं। कंट्रोल रूम के प्रभारी अवर अभियंता अनंत कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बिजली घरों से नहीं, कंट्रोल रूम से ही बिजली बंद कर दी जा रही है। इस समय फाल्ट की तो दो-चार शिकायतें आ रही हैं, लेकिन इमरजेंसी कटौती के कारण रोजाना उपभोक्ताओं की 40 से 45 शिकायतें आ रही हैं। हर उपभोक्ता यही पूछ रहा है कि बिजली कब आएगी।

00 वर्जन
ऊपर से ग्रामीण क्षेत्रों में इमरजेंसी रोस्टिंग की जा रही है। शहरी क्षेत्र में रोस्टिंग नहीं है। केवल फाल्ट ठीक करने के लिए शटडाउन लिया जा रहा है। जहां केबल जल रही है, वहां लोड अधिक होगा। इसको संबंधित जेई से दिखवाएंगे कि आखिर केबल क्यों जल रही है। -घनश्याम, अधीक्षण अभियंता।

नगर के मातबरगंज क्षेत्र में सुलगती केबल। स्रोत-सोशल मीडिया

नगर के मातबरगंज क्षेत्र में सुलगती केबल। स्रोत-सोशल मीडिया

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed