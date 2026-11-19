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शहर के मुख्य चौक, सिधारी और तकिया क्षेत्र में रूई और रजाई की दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही बढ़ गई है। कोई पुरानी रजाई की रूई निकलवाकर उसकी धुनाई करा रहा है तो कोई नई रूई खरीदकर रजाई बनवा रहा है।वहीं, तैयार रजाई खरीदने वालों की भी दुकानों पर भीड़ जुट रही है। रजाई और रूई का कारोबार करने वाले महेश गुप्ता और अरविंद कुमार की दुकानों पर अलग-अलग गुणवत्ता की रूई और तैयार रजाई उपलब्ध हैं। दुकानदारों के मुताबिक, रूई की कीमत 120 से 250 रुपये प्रति किलो तक है।वहीं, तैयार रजाई 1200 से 1800 रुपये तक में मिल रही है। ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं। रजाई की कीमत उसके आकार, वजन, रूई की गुणवत्ता और सिलाई के आधार पर निर्धारित होती है। सिंगल और डबल बेड के लिए अलग-अलग आकार की रजाइयां तैयार हैं।00पुरानी रजाई को भी मिल रहा नया रूपनई रजाई खरीदने के साथ ही पुरानी रजाई को दोबारा इस्तेमाल करने का चलन भी बढ़ रहा है। कई ग्राहक पुरानी रजाई की रूई निकलवाकर उसकी धुनाई करा रहे हैं और फिर से भरवाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग पुरानी रूई में नई रूई मिलवाकर रजाई तैयार करा रहे हैं। इससे उन्हें नई रजाई खरीदने के मुकाबले कम खर्च में गर्म बिस्तर उपलब्ध हो रहा है। दुकानदारों ने बताया कि ठंड बढ़ने के साथ इस काम के लिए भी ग्राहकों की संख्या बढ़ रही है।