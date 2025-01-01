फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   As soon as Ravana was defeated, the pandal echoed with Jai Shri Ram.

Azamgarh News: रावण के धराशायी होते ही जय श्रीराम से गूंजा पंडाल

Wed, 04 Nov 2026 12:41 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 12:41 AM IST
विज्ञापन
As soon as Ravana was defeated, the pandal echoed with Jai Shri Ram.
बहादुरपुर में रामलीला मंचन का दृश्य। स्रोत-आयोजक - फोटो : Archive
बहादुरपुर की रामलीला में नौवें दिन रविवार की रात जैसे ही भगवान श्रीराम ने रावण का वध किया, पूरा पंडाल जय श्रीराम के उद्घोष से गूंज उठा। दर्शकों ने जयकारे लगाकर इस दृश्य का स्वागत किया।
विज्ञापन

रावण के धराशायी होते ही रामलीला स्थल पर उत्सव जैसा माहौल हो गया। रामलीला में कुंभकरण वध, मेघनाथ वध, अहिरावण वध और सुलोचना सती के प्रसंगों का भी प्रभावशाली मंचन किया गया।
विज्ञापन

रामलीला की शुरुआत में लक्ष्मण की मूर्छा समाप्त होने की सूचना से चिंतित रावण अपने भाई कुंभकरण को युद्ध के लिए भेजता है। रणभूमि में श्रीराम और कुंभकरण के बीच घमासान युद्ध होता है। अंततः श्रीराम कुंभकरण का वध कर देते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

भाई की मृत्यु के बाद रावण का पुत्र मेघनाथ युद्ध की तैयारी करता है। वह कुलदेवी मंदिर में अजेय यज्ञ शुरू करता है, लेकिन इसकी जानकारी मिलने पर लक्ष्मण, हनुमान और वानरी सेना यज्ञ स्थल पर पहुंचकर उसे खंडित कर देती है।
इसके बाद लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच भीषण युद्ध होता है, जिसमें मेघनाथ मारा जाता है। मेघनाथ की मृत्यु का समाचार सुनकर उसकी पत्नी सुलोचना का विलाप और सती होने का दृश्य देखकर दर्शक भावुक हो उठे।

इसके बाद रावण अपने पुत्र अहिरावण को युद्ध के लिए भेजता है, लेकिन वह भी मारा जाता है। लगातार अपनों को खोने के बाद रावण स्वयं रणभूमि में उतरता है।
राम और रावण के बीच युद्ध का दृश्य रामलीला का मुख्य आकर्षण रहा। अंत में श्रीराम के हाथों रावण वध के साथ अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की विजय का संदेश दिया गया। मंच संचालन अमित सिंह उर्फ बबलू ने किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed