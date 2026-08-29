Ayodhya News: करंट से महिला की मौत, हाईटेंशन लाइन से युवक झुलसा

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परिजन उसे अस्पताल ले गए जहां चिकित्सक डॉ. संत कुमार मौर्या ने बताया कि युवक करीब 55 फीसदी झुलसा है। गंभीर हालत में उसे मेडिकल कॉलेज दर्शननगर रेफर किया गया। परिजनों के अनुसार एंबुलेंस के लिए करीब आधे घंटे इंतजार करना पड़ा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और युवक के खंभे पर चढ़ने के कारणों की जांच शुरू कर दी है।उधर, तारुन थाना क्षेत्र के सोनेडाड़ गांव में रक्षाबंधन की शाम फर्राटा पंखा खिसकाते समय रानी (48) करंट की चपेट में आ गईं। घर में उस समय कोई मौजूद नहीं था। बेटे सूरज निषाद को जानकारी होने पर पड़ोसी उन्हें अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पति की करीब 20 वर्ष पहले मौत हो चुकी थी। रानी मजदूरी कर तीन बेटियों और एक बेटे का पालन-पोषण करती थीं। उनकी मौत से चारों बच्चे बेसहारा हो गए।