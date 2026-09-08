Ayodhya News: निर्माण रोकने के विरोध में महिला को पीटा

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मिल्कीपुर। कुमारगंज के उधरनपुर गांव में सोमवार को बैनामे की जमीन पर निर्माण कार्य रोकने का विरोध करना एक महिला को भारी पड़ गया। आरोप है कि एक व्यक्ति ने महिला की पिटाई करने के साथ उसके घर में तोड़फोड़ की और जान से मारने की धमकी दी। उधरनपुर निवासी नंदनी सोनी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उन्होंने अपनी भूमि में से पांच मीटर जमीन शबनम बानो को बैनामा किया था। आरोप है कि सोमवार को गांव के अरुणेंद्र कुमार उर्फ रिंकू ने शबनम बानो के निर्माण कार्य को जबरन रुकवा दिया। नंदनी सोनी ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उनके घर की पिछली दीवार, हैंडपंप और पिलर के कुछ हिस्सों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसी दौरान आरोपी ने बल्ली से नंदनी के पेट पर प्रहार किया और धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। थानाध्यक्ष कुमारगंज सुरेश कुमार पटेल ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।