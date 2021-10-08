Ayodhya News: सिंघाड़े की खेती ने पकड़ी रफ्तार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

भेलसर, रौजागांव, इचौलिया, जखौली, कुढ़ासादात, भिटौरा, सहनी, परसौली और लोहटी सरैया समेत कई गांवों में किसान इस खेती से जुड़ रहे हैं। बीते तीन से पांच वर्षों में खेती का रकबा लगभग स्थिर रहा है लेकिन किसानों की संख्या बढ़ी है। पहले जहां कुछ किसान ही तालाबों में सिंघाड़ा उगाते थे, वहीं अब इसकी अच्छी कीमत देखकर दूसरे किसान भी आगे आ रहे हैं।जुलाई-अगस्त में रोपाई के बाद नवंबर तक फसल बाजार में पहुंचने लगती है। एक फसल में करीब चार बार तुड़ाई होती है। किसान स्थानीय बाजार के अलावा बाराबंकी, गोरखपुर और लखनऊ की मंडियों में भी उपज भेजते हैं। थोक में कच्चा सिंघाड़ा 50 से 60 रुपये किलो बिकता है, जबकि फुटकर बाजार में इसकी कीमत 80 से 100 रुपये तक रहती है। व्रत और त्योहारों में इसकी मांग कई गुना तक बढ़ जाती है। कच्चे सिंघाड़े के अलावा उबले सिंघाड़े और सूखे सिंघाड़े के आटे की भी मांग रहती है।फिरोजपुर पवारान के किसान शंकरलाल निषाद ने बताया कि एक बीघा तालाब का पट्टा तीन हजार रुपये में मिलता है। बीज पर तीन हजार और खाद-दवा पर करीब 12 हजार रुपये खर्च होते हैं। 18 हजार रुपये की लागत पर 18 से 20 क्विंटल तक उपज मिल जाती है। इससे करीब एक लाख रुपये की कमाई हो जाती है।इस खेती से सहनी के लालजी बाबा, इचौलिया के विकास रावत और लोहटी सरैया के जगतलाल निषाद समेत कई किसान वर्षों से इसकी खेती कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि तालाब के पानी और उपलब्ध जगह का बेहतर इस्तेमाल होने से सिंघाड़े की खेती अतिरिक्त आमदनी का अच्छा जरिया बन रही है।