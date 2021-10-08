Ayodhya News: आस्था की परिक्रमा से भरेगी व्यापारियों की झोली

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18 नवंबर को 14 कोसी और 20 नवंबर को पंचकोसी परिक्रमा शुरू होगी। धार्मिक आयोजनों के चलते रामनगरी में कई दिनों तक श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रहेगी। 17 नवंबर तक बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। इससे बाजारों में पहले से ही चहल-पहल बढ़ने लगी है। अच्छे कारोबार की संभावना को देखते हुए व्यापारियों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं।परिक्रमा के दौरान राममंदिर, हनुमानगढ़ी और अयोध्या धाम की दुकानों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। नया घाट और राम की पैड़ी पर चाय-नाश्ते, पानी और खानपान की दुकानों पर भी अच्छी बिक्री की उम्मीद है। 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर दर्शननगर, सूर्यकुंड, अचारी का सगरा, नाका हनुमानगढ़ी और गुप्तार घाट की ओर पड़ने वाले बाजारों में भी दुकानदारों को अच्छे कारोबार की आस है। दुकानदारों ने लड्डू, पेड़ा, फूल-माला और पूजन सामग्री का नया स्टॉक मंगा लिया है। श्रद्धालुओं के धार्मिक वस्तुओं, प्रसाद, मिठाई और स्मृति चिह्नों की खरीदारी करने की संभावना है।इसका लाभ बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साथ फुटपाथी दुकानदारों, ठेला संचालकों और छोटे कारोबारियों को भी मिलेगा। परिक्रमा मार्ग पर दुकान लगाने वाले विक्रेताओं के लिए यह कमाई का बड़ा अवसर है। होटल और धर्मशालाओं में कमरों की मांग बढ़ने के साथ ई-रिक्शा, ऑटो, टैक्सी और अन्य परिवहन साधनों के कारोबार में भी तेजी आने की उम्मीद है।अयोध्याधाम के दुकानदार विकास गुप्ता ने बताया कि परिक्रमा के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से लड्डू, पेड़ा, फूल-माला और पूजन सामग्री की बिक्री में तेजी आती है। इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। इसे देखते हुए दुकानों पर सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। परिक्रमा के दौरान रामनगरी में करोड़ों रुपये का कारोबार होने की संभावना है।