Ayodhya News: 17 से 16 दिसंबर तक चलेगा मतदाता जोड़ो अभियान

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महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव ने कहा कि मतदाता जोड़ो अभियान संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसके माध्यम से कोई भी पात्र नागरिक मतदाता बनने से वंचित न रहे, इसके लिए कार्यकर्ता पूरी सक्रियता से जुटेंगे। प्रत्येक पदाधिकारी को दो बूथों की जिम्मेदारी देकर अभियान को बूथ स्तर तक प्रभावी बनाया जाएगा। अभियान के तहत 28 से 30 नवंबर तक महिला मोर्चा और एक से तीन दिसंबर तक युवा मोर्चा के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया जाएगा।16 नवंबर को विधानसभा क्षेत्र के पूर्व एवं वर्तमान पदाधिकारियों के साथ बैठक कर अभियान की तैयारियों पर मंथन किया जाएगा। वहीं, 13 दिसंबर को समीक्षा बैठक आयोजित कर अभियान की प्रगति का आकलन किया जाएगा। अभियान का संयोजक सुधीर सिंह मुन्ना को बनाया गया है। बैठक में विधायक वेद प्रकाश गुप्ता , विधानसभा प्रभारी राजेश सिंह बब्लू, अरविंद सिंह, तिलकराम मौर्या, शैलेंद्र कोरी, परमानंद मिश्र, हरभजन गौड़, बाल कृष्ण वैश्य सहित अन्य मौजूद रहे।