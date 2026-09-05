यूपी: आखिर क्यों चर्चा से गायब हुए चंपत राय-अनिल मिश्र?, अब कैसे होगी फिर एंट्री, बैठक में नहीं लिया गया नाम

40 मिनट में जितेंद्र मिश्र के नाम पर बनी सहमति

ट्रस्ट के नवनियुक्त महामंत्री गोविंद देव गिरि ने सीईओ के चयन के लिए गठित समिति की ओर से सेवानिवृत्त एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र का नाम प्रस्तावित किया। ट्रस्टियों के समक्ष देश के लिए उनके योगदान और सेवाओं से जुड़ी जानकारी भी रखी गई।



बताया गया कि करीब 40 मिनट तक जितेंद्र मिश्र के नाम पर चर्चा हुई। इसके बाद ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने उनके नाम का समर्थन कर दिया। इसके साथ ही राम मंदिर के लिए पहले पूर्णकालिक सीईओ की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया।बैठक में ट्रस्ट के रिक्त पदों पर तीन नए न्यासियों की नियुक्ति को लेकर भी चर्चा हुई और उनके नामों पर सहमति बनी।