यूपी: त्रेतायुग का गौरवशाली प्रसंग दोहराएगी अयोध्या, प्रभु के राजतिलक को नतमस्तक होगी सरकार; ये बनेंगे साक्षी

अवधपुरी आज फिर त्रेतायुग के उस स्वर्णिम प्रसंग को साकार करने जा रही है, जब वनवास पूरा कर प्रभु श्रीराम माता सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। रामचरितमानस की चौपाई ''अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल सोभा कै खानी'' मानो रामनगरी के वर्तमान स्वरूप में जीवंत हो उठी है। रामकथा पार्क में सजे राम दरबार में राज्य सरकार नतमस्तक होगी और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान श्रीराम का राजतिलक करेंगे।

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इस बार का दीपोत्सव इसलिए भी इतिहास में दर्ज होने जा रहा है, क्योंकि पहली बार देश के उपराष्ट्रपति रामनगरी के इस महापर्व के साक्षी बनेंगे। पुनि पुष्पक चढ़ि कपिन्ह समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता... रामचरितमानस की इन पंक्तियों का भाव शनिवार दोपहर रामकथा पार्क में साकार होगा।पुष्पक विमान के प्रतीक स्वरूप हेलीकॉप्टर से प्रभु श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या पहुंचेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों व संतों के साथ उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद भरत मिलाप का भावपूर्ण प्रसंग होगा। पुष्पवर्षा के बीच प्रभु श्रीराम रामकथा पार्क पहुंचेंगे, जहां भव्य राम दरबार सजा है।प्रथम तिलक वसिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन्ह आयसु दीन्हा... त्रेतायुग में महर्षि वशिष्ठ ने प्रभु श्रीराम का प्रथम राजतिलक किया था। उसी प्रसंग की प्रतीकात्मक पुनरावृत्ति दीपोत्सव में होगी। वशिष्ठ की भूमिका में उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रभु श्रीराम का तिलक कर राज्याभिषेक की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले सुबह 10 बजे साकेत महाविद्यालय से निकलने वाली रामराज्याभिषेक शोभायात्रा में पुष्पक विमान, रथ, घुड़सवार, सैनिकों की टुकड़ियां और रामकथा के विविध प्रसंग रामनगरी को त्रेतायुगीन अवधपुरी का स्वरूप देंगे।