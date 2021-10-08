Ayodhya News: अयोध्या-जनकपुर के बीच दौड़ेगी सांस्कृतिक विरासत की रेल

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श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपालदास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रदेश सरकार के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि अयोध्या और नेपाल का संबंध प्राण और शरीर की भांति है। त्रेतायुग से दोनों क्षेत्रों के बीच आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंधों की अटूट परंपरा रही है। अयोध्या से जनकपुर तक वंदे भारत का संचालन करोड़ों राम-जानकी भक्तों की आस्था का सम्मान है। इससे दोनों देशों के बीच रोटी-बेटी और आध्यात्मिक संबंध और मजबूत होंगे। श्रद्धालु प्रभु श्रीराम और माता जानकी के पावन धामों की यात्रा अधिक सुगमता से कर सकेंगे।महंत डॉ. भरत दास ने कहा कि अयोध्या और जनकपुर केवल दो धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि रामायण काल से जुड़ी साझा सांस्कृतिक चेतना के केंद्र हैं। भगवान श्रीराम और माता जानकी के विवाह से जुड़ा यह संबंध भारत और नेपाल के बीच आत्मीयता का प्रतीक है। दोनों धामों को आधुनिक रेल सेवा से जोड़ना आने वाली पीढ़ियों को सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने में भी महत्वपूर्ण साबित होगा।महंत रामदास ने कहा कि अयोध्या और जनकपुर के बीच रेल संपर्क स्थापित होना भक्तों के लिए विशेष सौभाग्य की बात है। वंदे भारत जैसी आधुनिक रेल सेवा से रामायण सर्किट को नई पहचान मिलेगी। अयोध्या आने वाले श्रद्धालु जनकपुर और वहां पहुंचने वाले भक्त अयोध्या की यात्रा भी आसानी से कर सकेंगे।