Ayodhya News: बीकापुर में कपड़े की दुकान में चोरी, रिपोर्ट दर्ज

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

नगर पंचायत के तेंदुआ माफी निवासी बृजेश कुमार साहू की दुकान हरिओम कलेक्शन भारती इंटर कॉलेज के समीप स्थित है। बृजेश साहू ने दो सितंबर की रात दुकान बंद की थी। अगले दिन सुबह करीब सात बजे दुकान पहुंचने पर शटर उठा मिला और ताला टूटा हुआ था। अंदर जाने पर कपड़े इधर-उधर बिखरे पड़े मिले।बृजेश साहू ने आशंका जताई कि चोरों ने रात करीब दो बजे वारदात को अंजाम दिया। प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र पांडेय ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।