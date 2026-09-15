Ayodhya News: आज होगी टिन्नू व सुभाष श्रीवास्तव के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई

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जेल में निरुद्ध सभी आठों आरोपियों की जमानत अर्जी लीगल एड डिफेंस कौंसिल डिप्टी चीफ कुलशेखर सिंह ने पांच सितंबर को अदालत में प्रस्तुत की थी। जिस पर राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू व सुभाष श्रीवास्तव के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख नियत की थी। संवाद विज्ञापन

जेल में निरुद्ध सभी आठों आरोपियों की जमानत अर्जी लीगल एड डिफेंस कौंसिल डिप्टी चीफ कुलशेखर सिंह ने पांच सितंबर को अदालत में प्रस्तुत की थी। जिस पर राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू व सुभाष श्रीवास्तव के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख नियत की थी। संवाद

अयोध्या। चढ़ावा प्रकरण के मामले में आरोपी बनाए गए राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू व सुभाष श्रीवास्तव की ओर से कोर्ट में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पर आज सुनवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडेय, मनीष कुमार यादव, रमाशंकर मिश्रा व अविनाश शुक्ला के जमानत प्रार्थना पर विवेचक की ओर से आख्या प्रस्तुत न करने के कारण सुनवाई टल चुकी है।