Ayodhya News: डीआरएम ने कैंट व अयोध्या धाम स्टेशन में सुविधाओं का लिया जायजा

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अधिकारियों को सभी परियोजनाएं निर्धारित समय में पूरी करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने अयोध्या कैंट स्टेशन से पहले रेलवे ओवरब्रिज के नीचे से गुजरने वाली रेल लाइनों और पटरियों की स्थिति देखी। इसके बाद कटरा स्टेशन पहुंचकर स्टेशन मास्टर कक्ष में परिचालन व्यवस्था की जानकारी ली। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर उन्होंने वॉशरूम, पार्किंग स्थल, यात्री होल्डिंग एरिया, प्रतीक्षालय और परिसर के अन्य हिस्सों का निरीक्षण किया।इसके बाद डीआरएम अयोध्या कैंट स्टेशन पहुंचे। यहां उन्होंने नई वाशिंग लाइन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और कोचिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक समर्थ गुप्ता, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक रजनीश श्रीवास्तव समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। (संवाद)